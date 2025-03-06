Яннис Адетокунбо: я представляю не талантливых, а дисциплинированных людей

30-летний греческий тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился своими эмоциями после того, как покорил отметку в 20 тысяч очков, набранных в карьере в НБА.

«Не думаю только о том, что набрал 20 тысяч очков, у меня в голове полно мыслей в принципе обо всём, через что мне пришлось пройти, чтобы стать тем, кто я есть сейчас. Скольким мне пришлось пожертвовать ради своей семьи, какую испытывал боль, но продолжал играть.

Я представляю людей, которые могут быть не самыми талантливыми, но дисциплинированными. Они выходят на площадку каждый вечер, чтобы делать правильные вещи. Независимо от результата, они снова возвращаются и остаются дисциплинированными. Я надеюсь, что смогу представлять этих людей.

Многие дети в лиге смотрят Кайри Ирвинга, который является невероятным игроком, Джа Моранта, Клэя Томпсона, с которым мы играли сегодня вечером, Стефа Карри и всех тех людей, у которых есть дар. Как я уже сказал, надеюсь, что другие люди посмотрят на меня и на то, как я набрал 20 тысяч очков, и поймут, что я был скромным.

Надеюсь, что многие люди, которые упорно трудятся, достигнут этого момента, поскольку это приятно. Хочу, чтобы другие смогли почувствовать то же самое», — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.