Гилберт Аренас — Скипу Бэйлессу: открой глаза, чтобы осознать, насколько хорош Леброн

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас призвал известного журналиста Скипа Бэйлесса отказаться от критики в адрес четырёхкратного чемпиона НБА и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Люди, которые пришли в НБА, чтобы писать о ней, не любили этот вид спорта.

Если бы вы по-настоящему открыли глаза, то осознали бы, насколько Леброн хорош, когда вы притворялись, что он не такой, какой есть на самом деле. Если вы хотите быть поклонником игрока и его величия, просто будьте поклонником самого величия», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.