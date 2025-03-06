Владелица «Лейкерс»: Энтони Дэвис был недоволен тем, на какой позиции играет

Владелица клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс заявила, что бывший игрок команды, а ныне центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис был недоволен тем, какую позицию занимает на площадке.

«Мы многим пожертвовали, чтобы заполучить Луку Дончича, и счастливы, что он у нас есть. В последние три года мы уступали «Денвер Наггетс» в плей-офф, и у нас действительно не было возможности изменить ситуацию.

Энтони Дэвис выражал недовольство тем, на какой позиции он играл, и это было заметно. Поэтому я считаю, что эта ситуация оказалась выгодной для обеих команд. Они получили то, что искали, а мы — то, что хотели. Я не ожидала, что это станет международной новостью, но в этом сила бренда «Лейкерс» — привлекать громкие имена, которые хотят вписать свою собственную главу в историю клуба», — приводит слова Басс портал Hoopswire.