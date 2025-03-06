Джеймс Харден: я играл так хорошо против «Пистонс» из-за Барака Обамы

35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден назвал причину своего успешного выступления в матче с «Детройт Пистонс», который прошёл сегодня в Инглвуде. Встреча завершилась со счётом 123:115 в пользу «Клипперс».

«Я хотел сфотографироваться с Бараком Обамой после игры, но он ушёл. Думаю, хотел избежать пробок. У нас довольно классные отношения с ним. Мы встречались несколько раз. Здорово видеть его на матчах. Наверное, именно из-за него я так хорошо играл», — приводит слова Хардена портал Basket News.

Джеймс Харден в ходе встречи набрал 50 очков, сделал четыре подбора, отдал пять передач, а также совершил один блок-шот и один перехват.