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Джеймс Харден: я играл так хорошо против «Пистонс» из-за Барака Обамы

Джеймс Харден: я играл так хорошо против «Пистонс» из-за Барака Обамы
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35-летний американский разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден назвал причину своего успешного выступления в матче с «Детройт Пистонс», который прошёл сегодня в Инглвуде. Встреча завершилась со счётом 123:115 в пользу «Клипперс».

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 115
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 50, Богданович - 23, Зубац - 22, Данн - 8, Коффи - 7, Батюм - 5, Браун - 4, Миллер - 2, Юбэнкс - 2, Флауэрс, Кристи, Миллз
Детройт Пистонс: Каннингем - 37, Шрёдер - 21, Бисли - 14, Томпсон - 10, Стюарт - 10, Дюрен - 7, Холланд - 7, Хардуэй-младший - 7, Фонтеккио - 2, Рид, Сассер, Клинтман, Smith, Уотерс III

«Я хотел сфотографироваться с Бараком Обамой после игры, но он ушёл. Думаю, хотел избежать пробок. У нас довольно классные отношения с ним. Мы встречались несколько раз. Здорово видеть его на матчах. Наверное, именно из-за него я так хорошо играл», — приводит слова Хардена портал Basket News.

Джеймс Харден в ходе встречи набрал 50 очков, сделал четыре подбора, отдал пять передач, а также совершил один блок-шот и один перехват.

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