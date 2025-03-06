Энтони Эдвардс отказался заботиться о своей четырёхмесячной дочери

Суд удовлетворил ходатайство 23-летнего лидера и атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, в котором тот отказался от права на опеку или посещение своей четырёхмесячной дочери. Об этом сообщает портал Yahoo Enterteiment.

Согласно имеющейся информации, 24 февраля состоялось судебное слушание, где рассматривался иск бывшей девушки Энтони — Айеши Ховард — по вопросу алиментов. В зале суда также присутствовал сам Эдвардс, к которому был предъявлен иск.

Вскоре суд удовлетворил ходатайство Энтони, в котором тот утверждал, что штат Калифорния является неправильным штатом для установления размера алиментов на содержание их дочери Обри Саммерс Ховард.

Американский атлет также настаивал на том, что его бывшая девушка на самом деле проживала в штате Джорджия, когда родилась их дочь. Айеша утверждала обратное и говорила, что ещё до рождения ребёнка переехала в Калифорнию.

Сторона Эдвардса прямо обвинила Ховард в стремлении получить финансовую выгоду от присуждения ей алиментов, использую для этого ребёнка.