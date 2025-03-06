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В Госдуме осудили решение Евролиги оштрафовать «Црвену Звезду» за пророссийскую акцию

В Госдуме осудили решение Евролиги оштрафовать «Црвену Звезду» за пророссийскую акцию
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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал решение руководства Евролиги оштрафовать сербский клуб «Црвена Звезда» на € 10 тыс. за то, что фанаты команды исполнили российскую музыкальную композицию «Катюша» во время матча с литовским «Жальгирисом». Отметим, что в официальном документе организации причиной штрафа указывались «оскорбительные кричалки» болельщиков.

Матч состоялся 27 февраля и завершился со счётом 86:80 в пользу литовского коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

«Странное и неправильное решение Евролиги. Непонятно, что могло оскорбить лигу в акции сербских болельщиков. Сербы никого не обижали, а только поддержали близких себе по духу братьев из России. Штрафовать «Црвену Звезду» не за что. Мы благодарим наших сербских друзей, болельщиков, которые поддерживали и поддерживают россиян в сложное для нашей страны время. Евролига сама поступила неспортивно. Нужно было радоваться, что кто-то кого-то хвалит и благодарит», — приводит слова Свищева портал ВсеПроСпорт.ру.

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