Легионер «Пармы» подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона Единой лиги

31-летний американский разыгрывающий защитник Алекс Хэмилтон покинул пермский клуб «Парма» и подписал контракт с нижегородским коллективом «Пари НН». Об этом сообщила пресс-служба «Пармы».

Контракт американского атлета с «Пари Нижний Новгород» рассчитан до конца сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Также отмечается, что Алекс не примет участия в «Финале четырёх» Winline Кубка России. В новом коллективе он будет выступать под номером 00.

В текущем сезоне Хэмилтон принял участие в составе «Пармы» в 28 встречах. В среднем за матч Алекс набирает 11,9 очка, делает 3,6 подбора, отдаёт 4,2 передачи и совершает 1,5 перехвата.