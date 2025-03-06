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Легионер «Пармы» подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона Единой лиги

Легионер «Пармы» подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона Единой лиги
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31-летний американский разыгрывающий защитник Алекс Хэмилтон покинул пермский клуб «Парма» и подписал контракт с нижегородским коллективом «Пари НН». Об этом сообщила пресс-служба «Пармы».

Контракт американского атлета с «Пари Нижний Новгород» рассчитан до конца сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Также отмечается, что Алекс не примет участия в «Финале четырёх» Winline Кубка России. В новом коллективе он будет выступать под номером 00.

В текущем сезоне Хэмилтон принял участие в составе «Пармы» в 28 встречах. В среднем за матч Алекс набирает 11,9 очка, делает 3,6 подбора, отдаёт 4,2 передачи и совершает 1,5 перехвата.

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