В «Црвене Звезде» сообщили, что Евролига оштрафовала клуб не за пророссийскую акцию
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Представитель сербского клуба «Црвена Звезда» сообщил, что руководство Евролиги оштрафовало коллектив на € 10 тыс. не за то, что фанаты команды исполнили известную музыкальную композицию «Катюша» во время матча с «Жальгирисом», который состоялся 27 февраля. Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу литовского коллектива.
Евролига . Регулярный чемпионат. 27-й тур
27 февраля 2025, четверг. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
80 : 86
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Давидовац, Лазич, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Жальгирис: Юзенас, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Буйка, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
«Штраф в размере € 10 тыс. был выписан из-за кричалок в адрес тренера и игрока «Жальгириса», которые раньше выступали за наших принципиальных соперников, а также в адрес арбитра. Больше ничего», — приводит слова представителя пресс-службы «Црвены Звезды» портал «ВсеПроСпорт.ру».
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