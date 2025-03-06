В «Црвене Звезде» сообщили, что Евролига оштрафовала клуб не за пророссийскую акцию

Представитель сербского клуба «Црвена Звезда» сообщил, что руководство Евролиги оштрафовало коллектив на € 10 тыс. не за то, что фанаты команды исполнили известную музыкальную композицию «Катюша» во время матча с «Жальгирисом», который состоялся 27 февраля. Встреча завершилась со счётом 86:80 в пользу литовского коллектива.

«Штраф в размере € 10 тыс. был выписан из-за кричалок в адрес тренера и игрока «Жальгириса», которые раньше выступали за наших принципиальных соперников, а также в адрес арбитра. Больше ничего», — приводит слова представителя пресс-службы «Црвены Звезды» портал «ВсеПроСпорт.ру».