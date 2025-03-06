Уэстбрук подарил своё джерси фанату, который намеренно прилетел на его матч из Южной Кореи

36-летний американский разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук подарил своё джерси после встречи с «Сакраменто Кингз» фанату из Южной Кореи, который пролетел около 9,6 тысяч км, чтобы увидеть его выступление во встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игрок также оставил автограф на джерси, после чего обнял парня.

Матч, в свою очередь, завершился со счётом 116:110 в пользу «Денвер Наггетс».

Фото: Аккаунт «Денвер Наггетс» в соцсети X (ранее Twitter)

В ходе встречи с калифорнийским клубом Расселл набрал 25 очков, сделал пять подборов, отдал три результативных передачи, а также совершил два блок-шота и два перехвата при четырёх потерях.