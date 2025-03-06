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Уэстбрук подарил своё джерси фанату, который намеренно прилетел на его матч из Южной Кореи

Уэстбрук подарил своё джерси фанату, который намеренно прилетел на его матч из Южной Кореи
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36-летний американский разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук подарил своё джерси после встречи с «Сакраменто Кингз» фанату из Южной Кореи, который пролетел около 9,6 тысяч км, чтобы увидеть его выступление во встрече Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Игрок также оставил автограф на джерси, после чего обнял парня.

Матч, в свою очередь, завершился со счётом 116:110 в пользу «Денвер Наггетс».

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Денвер Наггетс: Уэстбрук - 25, Маррей - 24, Йокич - 22, Браун - 15, Портер - 13, Ннаджи - 10, Пикетт - 5, Уотсон - 2, Тайсон, Джордан, Шарич, Джонс, Чанчар
Сакраменто Кингз: Дерозан - 35, Лавин - 20, Валанчюнас - 19, Ларэвиа - 15, Эллис - 11, Мюррэй - 6, Лайлз - 4, Джонс, Макдермотт, Фульц, Картер, Labissiere, Краудер

Фото: Аккаунт «Денвер Наггетс» в соцсети X (ранее Twitter)

В ходе встречи с калифорнийским клубом Расселл набрал 25 очков, сделал пять подборов, отдал три результативных передачи, а также совершил два блок-шота и два перехвата при четырёх потерях.

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