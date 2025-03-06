Адетокунбо раскрыл совет, который получил на заре карьеры, о нужных шагах к величию в НБА

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, какой совет получил от бывших игроков НБА на заре своей карьеры. Яннис признался, что спрашивал у них, что нужно делать, чтобы добиться успеха в лиге.

«Они сказали мне, что лучшим игрокам – великим игрокам – никогда не становятся скучно», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

Напомним, после недавнего матча с «Даллас Маверикс» (137:110) Яннис стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому в ходе карьеры в регулярных сезонах североамериканской лиги удалось набрать 20 тысяч очков.

Адетокунбо появился в образе персонажа мультика: