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Адетокунбо раскрыл совет, который получил на заре карьеры, о нужных шагах к величию в НБА

Адетокунбо раскрыл совет, который получил на заре карьеры, о нужных шагах к величию в НБА
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, какой совет получил от бывших игроков НБА на заре своей карьеры. Яннис признался, что спрашивал у них, что нужно делать, чтобы добиться успеха в лиге.

«Они сказали мне, что лучшим игрокам – великим игрокам – никогда не становятся скучно», – сказал Адетокунбо на пресс-конференции.

Напомним, после недавнего матча с «Даллас Маверикс» (137:110) Яннис стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, которому в ходе карьеры в регулярных сезонах североамериканской лиги удалось набрать 20 тысяч очков.

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