Муж Серены Уильямс отреагировал на победную серию «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА

Американский предприниматель Алексис Оганян, являющийся супругом прославленной теннисистки Серены Уильямс, отреагировал на впечатляющее выступление «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА. Победная серия клуба из Калифорнии в настоящий момент составляет семь матчей.

«Чат — станут ли «Лейкерс» проблемой в плей-офф?» — написал Оганян на своей странице в социальных сетях.

В данный момент «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации Западной конференции. В активе «Лейкерс» 39 побед и 21 поражение. Лидером конференции является «Оклахома-Сити Тандер» (51 победа – 11 поражений).

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