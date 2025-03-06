Пятикратный чемпион НБА Рон Харпер жёстко высказался об Илоне Маске после его сообщения

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер отреагировал на сообщение о миллиардере Илоне Маске. Недавно американская медиакомпания Daily Wire запустила петицию о помиловании полицейского Дерека Шовина, который был осуждён за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
«Есть о чём подумать», — написал Маск на своей странице в социальной сети.
Активист Талберт Свон высказался об Илоне после сообщения бизнесмена: «Илон Маск в очередной раз подтвердил свои глубоко укоренившиеся расистские взгляды и ненависть к чернокожим, открыто настаивая на помиловании Дерека Шовина, полицейского, который жестоко убил Джорджа Флойда при свете дня».
«Все знают, что он отброс», — написал Харпер в комментариях под сообщением Свона.