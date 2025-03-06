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Гомельский назвал стартовую пятёрку сборной мира на возможном Матче звёзд НБА с США

Гомельский назвал стартовую пятёрку сборной мира на возможном Матче звёзд НБА с США
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о возможности проведения Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в формате США с остальным миром.

«Мне было бы интересно посмотреть встречу сборных США и всего остального мира на Матче всех звёзд. Старт у остального мира выглядел бы так: Лука Дончич, Шей Гилджес-Александер, Ар Джей Барретт, Яннис Адетокунбо и Никола Йокич», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский ответил на вопрос по поводу доминирования в Национальной баскетбольной ассоциации игроков из Европы.

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