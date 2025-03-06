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«Как же жаль». Эксперт ответил, вместо кого MVP в своё время нужно было выбрать Леброна

«Как же жаль». Эксперт ответил, вместо кого MVP в своё время нужно было выбрать Леброна
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Известный североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что лёгкий форвард Леброн Джеймс должен был получить приз самому ценному игроку (MVP) НБА в сезоне-2017/2018. Награда тогда досталась Джеймсу Хардену, который в то время выступал за «Хьюстон Рокетс».

«Одна из вещей, о которой я сожалею, связана с тем, что в сезоне-2017/2018, который был последним годом выступления Леброн Джеймса за «Кливленд Кавальерс», я не голосовал за него как за MVP. Награда тогда досталась Джеймсу Хардену. И я голосовал как раз за него. Я и вправду сожалею об этом», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

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Леброн провёл тренировку вместе с дочкой:

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