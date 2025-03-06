Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин назвал своего кандидата для дебатов о величайшем игроке всех времён

Дрэймонд Грин назвал своего кандидата для дебатов о величайшем игроке всех времён
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что его товарищ по команде разыгрывающий Стефен Карри должен непременно упоминаться в дебатах о величайшем игроке всех времён.

«При всём уважении к Леброну Джеймсу, при всём уважении к Майклу Джордану, но в истории НБА не было никого, кому бы столько внимание уделяли при планировании игры в защите. Нынешний стиль появился благодаря Стефу. Он так уникален, что все команды поняли, что им нужен кто-то подобный. Вот почему он точно должен участвовать в дебатах о величайшем игроке всех времён», – сказал Грин в своём подкасте.

Материалы по теме
«Я требую». О’Нил ответил, кто из нынешних игроков достоин считаться одним из величайших

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android