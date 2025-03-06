Дрэймонд Грин назвал своего кандидата для дебатов о величайшем игроке всех времён

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что его товарищ по команде разыгрывающий Стефен Карри должен непременно упоминаться в дебатах о величайшем игроке всех времён.

«При всём уважении к Леброну Джеймсу, при всём уважении к Майклу Джордану, но в истории НБА не было никого, кому бы столько внимание уделяли при планировании игры в защите. Нынешний стиль появился благодаря Стефу. Он так уникален, что все команды поняли, что им нужен кто-то подобный. Вот почему он точно должен участвовать в дебатах о величайшем игроке всех времён», – сказал Грин в своём подкасте.

Карри забросил мяч спиной к кольцу с центра площадки: