Джордж назвал двух проспектов, которых будут сравнивать с Мэджиком Джонсоном и Бёрдом

Лёгкий форвард «Филадельфии Сиксерс» Пол Джордж поделился мнением о драфте НБА 2025 года, который состоится в конце июня. Как считает Джордж, потенциал у Эйса Бэйли выше, чем у Купера Флэгга, которому многие эксперты предсказывают выбор под первым номером.

«Думаю, Эйс Бэйли может проявить себя немного лучше, чем Купер Флэгг. Они оба станут суперзвёздами, как только прокачают свои навыки после попадания в НБА. Мне кажется, что этих двоих определённо будут сравнивать с Мэджиком Джонсоном и Ларри Бёрдом. Но я бы выбрал Эйса Бэйли», – сказал Джордж в своём подкасте.

Купер Флэгг показал невероятную выносливость на тренировке: