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«Будто его забыли». Док Риверс назвал звёздного игрока НБА, которого недостаточно ценят

«Будто его забыли». Док Риверс назвал звёздного игрока НБА, которого недостаточно ценят
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказался о тяжёлом форварде и лидере команды Яннисе Адетокунбо. Недавно Яннис стал шестым самым молодым игроком в истории НБА, которому в ходе карьеры в регулярных чемпионатах североамериканской лиги удалось набрать 20 тысяч очков. Быстрее покорить этот рубеж получалось только у Леброна Джеймса, Кевина Дюранта, Коби Брайанта, Уилта Чемберлена и Майкла Джордана.

«Великий игрок, которого, кажется, почти забыли. Я слышу обо всех остальных, но мало слышу о том, что делает Яннис. Его выступления остаются незамеченными. Он проводит лучший сезон в карьере», — сказал Риверс на пресс-конференции.

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