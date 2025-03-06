Гарнетт отреагировал на мнение Пирса о лучшем американском баскетболисте на данный момент

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт прокомментировал недавние слова бывшего товарища по команде Пола Пирса относительно лучшего американского баскетболиста на данный момент. Напомним, Пирс высказал мнение, что таковым является лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

«Учитывая всё, чего достиг Джейсон Тейтум в свои 26 лет, мы с Полом считаем, что его в значительной степени недооценивают. Он не выставляет напоказ свою личную жизнь, ведёт себя профессионально и остаётся сосредоточенным на своём деле — и я уважаю его за это! Джейсон, продолжай в том же духе, брат», — написал Гарнетт на своей странице в социальных сетях.

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