Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гарнетт отреагировал на мнение Пирса о лучшем американском баскетболисте на данный момент

Гарнетт отреагировал на мнение Пирса о лучшем американском баскетболисте на данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт прокомментировал недавние слова бывшего товарища по команде Пола Пирса относительно лучшего американского баскетболиста на данный момент. Напомним, Пирс высказал мнение, что таковым является лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум.

«Учитывая всё, чего достиг Джейсон Тейтум в свои 26 лет, мы с Полом считаем, что его в значительной степени недооценивают. Он не выставляет напоказ свою личную жизнь, ведёт себя профессионально и остаётся сосредоточенным на своём деле — и я уважаю его за это! Джейсон, продолжай в том же духе, брат», — написал Гарнетт на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Пол Пирс назвал лучшего американского баскетболиста на данный момент

Тейтум поднимает штангу весом 225 кг:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android