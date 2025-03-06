Кендрик Перкинс: «Лос-Анджелес Лейкерс» сейчас спасает НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт ESPN Кендрик Перкинс поделился мнением о впечатляющем выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс». Победная серия клуба из Калифорнии в настоящий момент составляет семь матчей.

«Прямо сейчас «Лос-Анджелес Лейкерс» спасает НБА. Ещё месяц назад, перед обменом Луки Дончича, насколько сильно вы ждали финала НБА? Теперь вы можете честно сказать, что ждёте ещё больше, потому что, возможно, мы получим матч «Бостон» – «Лейкерс». Когда шоутайм возвращается в «Лос-Анджелес», вся эта энергия тоже возвращается в НБА», — сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Материалы по теме Муж Серены Уильямс отреагировал на победную серию «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: