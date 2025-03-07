«Фенербахче» на выезде победил «Олимпию» в матче Евролиги

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» из Милана принимала турецкий клуб «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 100:76 (24:19, 29:18, 23:19, 24:20) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Эррик Макколлум. На его счету 18 очков, три подбора и две передачи. В составе «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Шейвон Шилдс, на счету которого 17 очков и один подбор.

В следующем туре соревнований «Олимпия» на выезде сыграет с белградской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 21:00 мск. «Фенербахче» в следующем туре дома сразится с АСВЕЛом. Матч состоится 13 марта. Его начало запланировано на 20:45 мск.