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«Фенербахче» на выезде победил «Олимпию» в матче Евролиги

«Фенербахче» на выезде победил «Олимпию» в матче Евролиги
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпия» из Милана принимала турецкий клуб «Фенербахче». Встреча закончилась со счётом 100:76 (24:19, 29:18, 23:19, 24:20) в пользу гостей.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
76 : 100
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Эррик Макколлум. На его счету 18 очков, три подбора и две передачи. В составе «Олимпии» лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Шейвон Шилдс, на счету которого 17 очков и один подбор.

В следующем туре соревнований «Олимпия» на выезде сыграет с белградской «Црвеной Звездой». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 21:00 мск. «Фенербахче» в следующем туре дома сразится с АСВЕЛом. Матч состоится 13 марта. Его начало запланировано на 20:45 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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