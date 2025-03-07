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«Баскония» вырвала победу в матче Евролиги с «Жальгирисом»

«Баскония» вырвала победу в матче Евролиги с «Жальгирисом»
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Баскония» принимала «Жальгирис». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в пользу хозяев площадки со счётом 66:65 (18:12, 20:18, 10:13, 18:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
66 : 65
Жальгирис
Каунас, Литва
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Маркус Ховард. На его счету 13 очков и один подбор. В составе «Жальгириса» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Игнас Браздейкис. В его активе 17 очков, восемь подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 22:00 мск. «Жальгирис» в следующем туре примет «Париж». Игра пройдёт 13 марта. Начало запланировано на 21:00 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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