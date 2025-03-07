«Баскония» вырвала победу в матче Евролиги с «Жальгирисом»

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Баскония» принимала «Жальгирис». Встреча проходила в упорной борьбе и закончилась в пользу хозяев площадки со счётом 66:65 (18:12, 20:18, 10:13, 18:22).

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Маркус Ховард. На его счету 13 очков и один подбор. В составе «Жальгириса» чаще всего кольцо соперников поражал форвард Игнас Браздейкис. В его активе 17 очков, восемь подборов и две передачи.

В следующем туре соревнований «Баскония» на выезде сыграет с берлинской «Альбой». Встреча состоится 13 марта и начнётся в 22:00 мск. «Жальгирис» в следующем туре примет «Париж». Игра пройдёт 13 марта. Начало запланировано на 21:00 мск.

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