Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бавария» победила «Црвену Звезду» в Евролиге

«Бавария» победила «Црвену Звезду» в Евролиге
Комментарии

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Бавария» принимала «Црвену Звезду». Встреча закончилась со счётом 100:82 (20:22, 32:15, 25:18, 23:27) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
100 : 82
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Вольф
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Карсен Эдвардс. В его активе 30 очков, один подбор и четыре передачи. В составе сербского клуба лучшую результативность продемонстрировал защитник Айзея Кэнэн, на счету которого 15 очков, один подбор и две передачи.

В следующем туре соревнований «Бавария» примет «Анадолу Эфес». Встреча состоится 14 марта и начнётся в 22:30 мск. «Црвена Звезда» 13 марта на домашней площадке сыграет с «Олимпией». Начало матча — в 21:00 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Материалы по теме
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа
Видео
«Ждём в Каунасе!» Сербы провели пророссийскую акцию. Литва в ярости и уже требует ответа
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android