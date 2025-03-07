«Бавария» победила «Црвену Звезду» в Евролиге

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Бавария» принимала «Црвену Звезду». Встреча закончилась со счётом 100:82 (20:22, 32:15, 25:18, 23:27) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Карсен Эдвардс. В его активе 30 очков, один подбор и четыре передачи. В составе сербского клуба лучшую результативность продемонстрировал защитник Айзея Кэнэн, на счету которого 15 очков, один подбор и две передачи.

В следующем туре соревнований «Бавария» примет «Анадолу Эфес». Встреча состоится 14 марта и начнётся в 22:30 мск. «Црвена Звезда» 13 марта на домашней площадке сыграет с «Олимпией». Начало матча — в 21:00 мск.