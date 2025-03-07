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«Панатинаикос» уверенно победил «Реал» в Евролиге

«Панатинаикос» уверенно победил «Реал» в Евролиге
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого греческий «Панатинаикос» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 85:70 (24:13, 16:20, 23:20, 22:17).

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
85 : 70
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал защитник Кендрик Нанн. В его активе 18 очков, а также пять подборов и пять передачь. В составе «Реала» лучшую результативность показал защитник Марио Хезонья, на счету которого 18 очков, восемь подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» на выезде сыграет с «Олимпиакосом», а «Реал» на выезде встретится с «Виртусом».

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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