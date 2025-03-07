«Панатинаикос» уверенно победил «Реал» в Евролиге

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого греческий «Панатинаикос» принимал мадридский «Реал». Встреча закончилась победой хозяев площадки со счётом 85:70 (24:13, 16:20, 23:20, 22:17).

Самым результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал защитник Кендрик Нанн. В его активе 18 очков, а также пять подборов и пять передачь. В составе «Реала» лучшую результативность показал защитник Марио Хезонья, на счету которого 18 очков, восемь подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Панатинаикос» на выезде сыграет с «Олимпиакосом», а «Реал» на выезде встретится с «Виртусом».

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