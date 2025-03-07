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22:30 Мск
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Евролига: результаты игрового дня 6 марта

Евролига: результаты игрового дня 6 марта
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6 марта в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошёл очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня Евролиги 6 марта:

«Баскония» – «Жальгирис» – 66:65;
«Олимпия» – «Фенербахче» – 76:100;
«Бавария» – «Црвена Звезда» – 100:82;
«Панатинаикос» – «Реал» Мадрид – 85:70.

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
66 : 65
Жальгирис
Каунас, Литва
Баскония: Ховард, Райэсте, Савков, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Ярамаз, Форрест, Рогкавопулос, Диоп, Холл, Монеке, Саманич
Жальгирис: Уонг, Франсиско, Браздейкис, Гедрайтис, Бирутис, Смайлагич, Митчелл, Данстон, Мэнек, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
76 : 100
Фенербахче
Стамбул, Турция
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Ледей, Риччи, Флаккадори, Карузо, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Бангу, Колсон, Берч
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
100 : 82
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Эдвардс, Гиффей, Фойгтман, Напьер, Харченков, Лучич, Обст, Битим, Харрис, Бранкович, Вольф
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Браун, Кэнэн, Теодосич, Давидовац, Калинич, Добрич, Боломбой, Петрушев, Гедрайтис, Недович, душ Сантуш
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
06 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
85 : 70
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Слукас, Осман, Самонтуров, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Ибака, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Олимпиакос». На счету греческой команды 20 побед и семь поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (19 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (18 побед, 10 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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