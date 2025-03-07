Евролига: результаты игрового дня 6 марта

6 марта в рамках регулярного чемпионата Евролиги прошёл очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня Евролиги 6 марта:

«Баскония» – «Жальгирис» – 66:65;

«Олимпия» – «Фенербахче» – 76:100;

«Бавария» – «Црвена Звезда» – 100:82;

«Панатинаикос» – «Реал» Мадрид – 85:70.

В настоящий момент первое место в турнирной таблице Евролиги занимает «Олимпиакос». На счету греческой команды 20 побед и семь поражений. На втором месте располагается турецкий «Фенербахче» (19 побед, девять поражений). Тройку сильнейших замыкает ещё одна греческая команда «Панатинаикос» (18 побед, 10 поражений).

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