40 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Бруклином»

В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 121:119.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 40 набранных очков, а также четыре подбора и четыре ассиста. В составе «Нетс» лучшим стал тяжёлый форвард Кэмерон Джонсон — 26 очков, шесть подборов и четыре результативных паса.

«Уорриорз» одержали третью победу в регулярном чемпионате подряд. Для «Бруклина» это поражение продлило неудачную серию, став шестым кряду