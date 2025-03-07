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Бруклин Нетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 7 марта 2025, счет 119:121, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

40 очков Стефена Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Бруклином»
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В ночь с 6 на 7 марта мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 121:119.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 23, Мартин - 17, Джонсон - 12, Уильямс - 10, Уилсон - 9, Клэкстон - 8, Расселл - 7, Уотфорд - 5, Шарп - 2, Миллер-Уайтхэд, Etienne, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Батлер - 25, Пэйтон II - 16, Муди - 10, Пост - 10, Грин - 7, Сантос - 6, Луни - 5, Спенсер - 2, Подзиемски, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 40 набранных очков, а также четыре подбора и четыре ассиста. В составе «Нетс» лучшим стал тяжёлый форвард Кэмерон Джонсон — 26 очков, шесть подборов и четыре результативных паса.

«Уорриорз» одержали третью победу в регулярном чемпионате подряд. Для «Бруклина» это поражение продлило неудачную серию, став шестым кряду

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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