В ночь с 6 на 7 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 7 марта

«Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» — 123:125.

«Бруклин Нетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:121.

«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» — 123:105.

«Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» — 124:118.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» — 97:109.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Йорк Никс» — 113:109 OT.

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