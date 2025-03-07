Результаты игрового дня НБА 7 марта
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В ночь с 6 на 7 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 7 марта
- «Орландо Мэджик» – «Чикаго Буллз» — 123:125.
- «Бруклин Нетс» – «Голден Стэйт Уорриорз» — 119:121.
- «Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» — 123:105.
- «Атланта Хоукс» – «Индиана Пэйсерс» — 124:118.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» — 97:109.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Нью-Йорк Никс» — 113:109 OT.
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
123 : 125
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Банкеро - 20, Энтони - 20, Колдуэлл-Поуп - 19, Вагнер - 18, Картер - 17, Блэк - 8, Битадзе - 8, Да Силва - 6, Ховард - 4, Хьюстан - 3, Джозеф - 3, Айзек, Маккланг, Харрис, Thompson
Чикаго Буллз: Уайт - 44, Джонс - 20, Гидди - 19, Хаертер - 13, Бузелис - 11, Терри - 5, Филлипс - 4, Смит - 3, Коллинс - 3, Хортон-Такер - 3, Картер, Янг, Миллер, Лидделл
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 23, Мартин - 17, Джонсон - 12, Уильямс - 10, Уилсон - 9, Клэкстон - 8, Расселл - 7, Уотфорд - 5, Шарп - 2, Миллер-Уайтхэд, Etienne, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Батлер - 25, Пэйтон II - 16, Муди - 10, Пост - 10, Грин - 7, Сантос - 6, Луни - 5, Спенсер - 2, Подзиемски, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
123 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 35, Притчард - 19, Шейерман - 15, Уайт - 12, Крэйг - 12, Корнет - 9, Кета - 8, Тиллман - 5, Уолш - 5, Дэвисон - 3, Норрис, Петерсон, Хозер
Филадельфия Сиксерс: Убре - 27, Уокер - 17, Эдвардс - 14, Даутин - 10, Драммонд - 9, Гримс - 6, Бона - 6, Батлер - 5, Каунсил - 4, Ябуселе - 4, Риз - 3, Макси
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
124 : 118
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Атланта Хоукс: Ньянг - 24, Янг - 22, Оконгву - 20, Дэниэлс - 17, Мэнн - 12, Рисашер - 11, Леверт - 8, Капела - 6, Гуйе - 4, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 35, Несмит - 21, Тёрнер - 17, Нембард - 15, Макконнелл - 9, Уокер - 8, Шиппард - 8, Топпин - 3, Брайант - 2, Халибёртон, Матурин, Деннис, Фёрфи, Брэдли, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
97 : 109
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 26, Уильямсон - 20, Макколлум - 13, Мисси - 10, Олиник - 8, Альварадо - 7, Хоукинс - 7, Маткович - 6, Кэйн, Браун, Бостон, Робинсон-Эрл
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 22, Томпсон - 21, Исон - 20, Смит II - 16, Брукс - 14, Грин - 9, Адамс - 3, Шеппард - 2, Грин - 2, Холидей, Ландейл, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 109
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 31, Винсент - 12, Кнехт - 11, Хэйс - 8, Ривз - 8, Джемисон - 7, Вандербилт - 2, Финни-Смит - 2, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Ануноби - 20, Харт - 18, Таунс - 12, Робинсон - 6, Бриджес - 6, Шамет - 5, Пэйн - 3, Райт, Макбрайд, Ачиува, Уотсон
Видео: Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля
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