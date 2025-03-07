Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» в овертайме обыграть «Никс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 113:109.
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 109
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 31, Винсент - 12, Кнехт - 11, Хэйс - 8, Ривз - 8, Джемисон - 7, Вандербилт - 2, Финни-Смит - 2, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Ануноби - 20, Харт - 18, Таунс - 12, Робинсон - 6, Бриджес - 6, Шамет - 5, Пэйн - 3, Райт, Макбрайд, Ачиува, Уотсон
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, записавший на свой счёт дабл-дабл: 39 очков, четыре подбора и 10 передач. У «Лейкерс» самым результативным игроком стал защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 32 очка, семь подборов и 12 передач.
В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Бостоном», а «Никс» встретятся с «Клипперс».
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