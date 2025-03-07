Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» в овертайме обыграть «Никс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс». Хозяева обыграли соперника в овертайме со счётом 113:109.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон, записавший на свой счёт дабл-дабл: 39 очков, четыре подбора и 10 передач. У «Лейкерс» самым результативным игроком стал защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 32 очка, семь подборов и 12 передач.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют с «Бостоном», а «Никс» встретятся с «Клипперс».