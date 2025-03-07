Единая лига: расписание на 7 марта

Сегодня, 7 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланирован один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание Единой лиги на 7 марта:

18:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Енисей».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 29 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого та же разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).

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