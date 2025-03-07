Единая лига: расписание на 7 марта
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Сегодня, 7 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности на эту дату запланирован один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Расписание Единой лиги на 7 марта:
18:00 мск – «Пари Нижний Новгород» – «Енисей».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает московский ЦСКА, в активе которого 29 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, у которого та же разница побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).
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