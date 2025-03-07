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Начало прямой трансляции
22:15 Мск
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Евролига: расписание матчей на 7 марта

Евролига: расписание матчей на 7 марта
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Сегодня, 7 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности состоится четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 7 марта:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Виртус»;
22:00 мск – АСВЕЛ – «Маккаби» Тель-Авив;
22:15 мск – «Олимпиакос» – «Партизан»;
22:30 мск – «Альба» – «Барселона».

Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 22:30 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В настоящий момент лидером Евролиги является «Олимпиакос», на счету которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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