Евролига: расписание матчей на 7 марта

Сегодня, 7 марта, запланирован очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности состоится четыре матча, с расписанием которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Расписание матчей Евролиги на 7 марта:

20:30 мск – «Анадолу Эфес» – «Виртус»;

22:00 мск – АСВЕЛ – «Маккаби» Тель-Авив;

22:15 мск – «Олимпиакос» – «Партизан»;

22:30 мск – «Альба» – «Барселона».

В настоящий момент лидером Евролиги является «Олимпиакос», на счету которого 20 побед и семь поражений. На втором месте расположился «Фенербахче» из Турции (17 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (16 побед, 10 поражений).

Главные новости дня: