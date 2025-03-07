Видео: Карри реализовал бросок из центрального круга через двух соперников в игре НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри реализовал бросок с центра площадки, находясь под опекой сразу двух соперников. Это случилось в самой концовке второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Бруклин Нетс».

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Голден Стэйт» в итоге одержал победу со счётом 121:119. Карри в этом матче набрал 40 очков, сделал четыре подбора и четыре результативные передачи. В следующем туре «Уорриорз» сыграют с «Детройт Пистонс».