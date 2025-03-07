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Видео: Карри реализовал бросок из центрального круга через двух соперников в игре НБА

Видео: Карри реализовал бросок из центрального круга через двух соперников в игре НБА
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Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри реализовал бросок с центра площадки, находясь под опекой сразу двух соперников. Это случилось в самой концовке второй четверти матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Бруклин Нетс».

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Джонсон - 26, Томас - 23, Мартин - 17, Джонсон - 12, Уильямс - 10, Уилсон - 9, Клэкстон - 8, Расселл - 7, Уотфорд - 5, Шарп - 2, Миллер-Уайтхэд, Etienne, Льюис
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 40, Батлер - 25, Пэйтон II - 16, Муди - 10, Пост - 10, Грин - 7, Сантос - 6, Луни - 5, Спенсер - 2, Подзиемски, Хилд, Нокс, Джексон-Дэвис

Видеозапись можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Голден Стэйт» в итоге одержал победу со счётом 121:119. Карри в этом матче набрал 40 очков, сделал четыре подбора и четыре результативные передачи. В следующем туре «Уорриорз» сыграют с «Детройт Пистонс».

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