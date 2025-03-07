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«Тогда другой разговор». Кьюбан ответил, каким должен был быть обмен Дончича в «Лейкерс»

«Тогда другой разговор». Кьюбан ответил, каким должен был быть обмен Дончича в «Лейкерс»
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Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан высказался о недавнем обмене словенского разыгрывающего Луки Дончича из техасской команды в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Конечно, мы с сыном расстроились, когда узнали об обмене. Как я уже говорил, одно дело обменять Луку… но сделку можно было заключить лучше. При всём уважении к Энтони Дэвису, но я твёрдо убеждён, что если бы мы получили четыре незащищённых пика первого раунда, Энтони Дэвиса и Макса Кристи, то это был бы другой разговор», – сказал Кьюбан на канале WFAA в YouTube.

После обмена в «Лейкерс» Дончич в среднем за матч набирает 23,8 очка, совершает 8,1 подбора и отдаёт 8,1 передачи.

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