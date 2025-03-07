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Леброн Джеймс вышел на третье место по числу побед в регулярках НБА

Леброн Джеймс вышел на третье место по числу побед в регулярках НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча с «Нью-Йорк Никс» (113:109) вышел на третье место в списке игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству побед в регулярных чемпионатах. Джеймс обошёл легенду «Сан-Антонио Спёрс» Тима Данкана. В настоящий момент в активе Леброна 1002 победы в регулярках.

Второе место по числу побед в регулярных чемпионатах занимает Роберт Пэриш (1014), а лидером является Карим Абдул-Джаббар (1074).

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 57 матчах, где в среднем набирал 25,1 очка, совершал 8,1 подбора и отдавал 8,5 передачи.

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