Стив Керр ответил, почему отказался стать главным тренером «Нью-Йорк Никс»

Главный тренер команды «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр вспомнил о предложении возглавить «Нью-Йорк Никс», которое он получил в 2014 году. Специалист тогда ответил отказом и возглавил калифорнийскую команду.

«Даже не вспоминаю об этом, потому что прекрасно знаю ответ. Меня бы уволили в течение двух лет, и я бы сейчас работал на телевидении. Идея заниматься этим в 3000 милях от дома просто не казалась мне правильной», — сказал Керр на канале 95.7 The Game в YouTube.

В настоящий момент «Голден Стэйт» занимает шестое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 35 побед и 28 поражений.

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