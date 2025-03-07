Дончич покорил достижение, которое в истории «Лейкерс» было лишь у Леброна

26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич стал автором достижения, которое среди всех игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс» покорялось лишь лёгкому форварду Леброну Джеймсу. Как информирует статистический сервис StatMamba, Дончич и Леброн – единственные игроки в истории калифорнийской команды, которые в своих первых 10 матчах за клуб достигли отметки в 200 очков, 50 подборов и 50 результативных передач.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс» по условиям сделки отправился форвард Энтони Дэвис.

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