Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альба Берлин — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дончич покорил достижение, которое в истории «Лейкерс» было лишь у Леброна

Дончич покорил достижение, которое в истории «Лейкерс» было лишь у Леброна
Комментарии

26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич стал автором достижения, которое среди всех игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс» покорялось лишь лёгкому форварду Леброну Джеймсу. Как информирует статистический сервис StatMamba, Дончич и Леброн – единственные игроки в истории калифорнийской команды, которые в своих первых 10 матчах за клуб достигли отметки в 200 очков, 50 подборов и 50 результативных передач.

Дончич стал игроком «Лос-Анджелеса» в результате обмена калифорнийского клуба с «Далласом». В «Маверикс» по условиям сделки отправился форвард Энтони Дэвис.

Материалы по теме
Что? Леброн — MVP НБА? Старичок в 40 лет разрывает лигу
Что? Леброн — MVP НБА? Старичок в 40 лет разрывает лигу

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android