Аренас назвал игрока НБА, который в среднем за сезон будет набирать трипл-дабл

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением о 26-летнем разыгрывающем «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче.

«Он станет третьим игроком в истории НБА, который в среднем за сезон будет делать трипл-дабл. Просто подумайте о потенциале этого игрока. Речь о парне, который действует по-прежнему в любительском режиме. Он не достиг своего пика. Он даже не на второй стадии. Он просто пытается разобраться во всём этом», — сказал Аренас в своём подкасте.

После обмена в «Лейкерс» Дончич в среднем за матч к данному моменту набирает 23,8 очка, совершает 8,1 подбора и отдаёт 8,1 передачи.

Дончич выиграл спор у тренеров «Лейкерс», попав с центра поля: