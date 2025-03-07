Рон Харпер ответил, чего в НБА достичь сложнее — 50 000 очков, как у Леброна, или титула

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рон Харпер на своей странице в социальных сетях ответил одному из пользователей, который поинтересовался, чего в НБА добиться труднее: завоевания чемпионских перстней или достижения отметки в 50 000 очков.

«Перстней», — лаконично ответил Харпер.

Напомним, единственным игроком в истории НБА, который достиг отметки в 50 000 очков в рамках выступления в регулярных чемпионатах и плей-офф является лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Это достижение ему покорилось в начале марта текущего года.

Леброн провёл тренировку вместе с дочкой: