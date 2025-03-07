Расселл Уэстбрук назвал лучшего баскетболиста в мире на данный момент

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук поделился мнением о важности для команды её центрового Николы Йокича.

«Никола – лучший игрок на планете. Я всеми силами буду пытаться доставить ему мяч. Поэтому у соперников сразу пять человек в «краске». Я это прекрасно понимаю. В этом и заключается наша работа, мы должны облегчить условия для него», — приводит слова Уэстбрука The Denver Post.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Йокич к настоящему моменту принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 28,8 очка, совершал 12,8 подбора и отдавал 10,4 передачи.

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Уэстбрук и игроки «Денвера» поздравили Йокича с 30-летием: