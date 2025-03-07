Андрей Кириленко назвал своего любимого игрока детства

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос болельщиков по поводу любимого игрока своего детства. Как признался Кириленко, это шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан.

«Кто был моим кумиром? Моё поколение выросло на таком известном баскетболисте, как Михаил Джордан. Конечно же, Майкл Джордан был номером один в то время. Целое поколение выросло на нём. Кроссовочная индустрия началась с него. Поэтому, наверное, он стал – не хочу сказать кумиром – наверно, нет, но, конечно, был любимым игроком», — сказал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола: