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Кармело Энтони: теперь Леброн — Энтони Дэвис, а Лука Дончич — Леброн

Кармело Энтони: теперь Леброн — Энтони Дэвис, а Лука Дончич — Леброн
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10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кармело Энтони поделился мнением о преобразовании «Лос-Анджелес Лейкерс» после обмена разыгрывающего Луки Дончича из «Даллас Маверикс». В клуб из Техаса, по условиям сделки, отправился бигмен Энтони Дэвис.

«Никогда не видел Леброна таким счастливым. Роли поменялись. Теперь Леброн — это Энтони Дэвис, а Лука — Леброн. Раньше Леброн играл на Дэвиса. Теперь точно такие же передачи способен делать Дончич», — сказал Кармело в своём подкасте.

Ранее Дончич покорил достижение, которое в истории «Лейкерс» было лишь у Леброна.

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