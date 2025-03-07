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Редик подшутил над Леброном после достижения игроком отметки в 50 тыс. очков

Редик подшутил над Леброном после достижения игроком отметки в 50 тыс. очков
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Главный тренер калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик в раздевалке после матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (136:115) поздравил лёгкого форварда Леброна Джеймса с достижением отметки в 50 тыс. очков в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф.

«Леброн, поздравляю с достижением отметки в 50 тыс. очков. Для этого тебе понадобилось всего 22 года», — сказал Редик.

Нынешний сезон Национальной баскетбольной ассоциации является 22-м в карьере Леброна. В настоящий момент Джеймсу 40 лет. В общей сложности сейчас в активе лёгкого форварда «озёрников» 50 064 очка, включая регулярки и плей-офф.

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