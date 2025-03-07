Брэндон Ингрэм пропустит ещё как минимум две недели

Форвард «Торонто Рэпторс» Брэндон Ингрэм пропустит ещё как минимум две недели из-за травмы, сообщает Джош Левенберг в своих социальных сетях.

Баскетболист продолжает проходить реабилитацию после серьёзной травмы лодыжки.

Напомним, в текущем сезоне Ингрэм принял участие 19 играх. В среднем за встречу американский форвард набирает 22,2 очка, делает 5,6 подбора, а также отдаёт 5,2 результативной передачи.

Брэндону 27 лет. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2016 году под вторым номером в первом раунде клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» Ингрэм выступал до 2019 года, после чего перешёл в «Пеликанс». Перед дедлайном игрока обменяли в «Торонто Рэпторс». Он подписал с клубом контрак, по которому заработает $ 120 млн.