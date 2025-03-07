Леброн Джеймс поругался со Стивеном Эй Смитом из-за Бронни

Журналист Стивен Эй Смит рассказал о своём конфликте с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом из-за его сына Бронни.

«Ко мне подошёл Леброн Джеймс. Я не могу рассказать, что он говорил, эти слова не подходят для эфира. Но это были не слова баскетболиста, а слова отца, и я не могу злиться на него за это. Знаю, что он примерный семьянин. Ему не понравились какие-то из моих высказываний о Бронни.

Но у его агента есть мой телефон. Я взял бы трубку и принял звонок или даже прилетел, чтобы встретиться лично и обсудить этот вопрос. Но он выбрал конфликт перед теми, с кем я смотрел этот матч», — сказал Стивен Эй Смит в эфире ESPN.

Бронни после дебюта в НБА время от времени отправляется в Лигу развития (G-Лигу), где выступает за фарм-клуб «Лейкерс».