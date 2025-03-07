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Обновлён топ-10 лидеров MVP в НБА, Леброн Джеймс — в топ-5

Обновлён топ-10 лидеров MVP в НБА, Леброн Джеймс — в топ-5
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Официальный сайт НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации) опубликовал обновлённый топ-10 игроков MVP.

Предлагаем вашему вниманию десятку самых ценных игроков лиги НБА на текущий момент:

1. Шей Гилджес-Александер «Оклахома-Сити Тандер»;
2. Никола Йокич «Лос-Анджелес Лейкерс»;
3. Яннис Адетокунбо «Милуоки Бакс»;
4. Джейсон Тейтум «Бостон Селтикс»;
5. Леброн Джеймс «Лос-Анджелес Лейкерс»;
6. Джейлен Брансон «Нью-Йорк Никс»;
7. Донован Митчелл «Кливленд Кавальерс»;
8. Стефен Карри «Голден Стэйт Уорриорз»;
9. Кейд Каннингем «Детройт Пистонс»;
10. Энтони Эдвардс «Миннесота Тимбервулвз».

Титул MVP ежегодно присуждается самому ценному игроку НБА по итогам регулярного сезона.

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Новости. Баскетбол
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