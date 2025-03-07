«Пари НН» победил «Енисей» в рамках Единой лиги

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный «Пари НН» принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 89:76 (26:19, 28:19, 26:20, 9:18).

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Неманья Джуришич. На его счету 19 очков, пять подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали российский разыгрывающий Тимофей Герасимов и форвард Сергей Долинин. Оба игрока набрали по 15 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата «Пари НН» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 11 марта. «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с московским ЦСКА. Игра пройдёт 12 марта.