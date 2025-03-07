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«Пари НН» победил «Енисей» в рамках Единой лиги

«Пари НН» победил «Енисей» в рамках Единой лиги
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный «Пари НН» принимал красноярский «Енисей». Встреча закончилась победой хозяев площадки. Счёт матча — 89:76 (26:19, 28:19, 26:20, 9:18).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
89 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Ребец, Семенченко, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Шилохвостов, Зоткин
Енисей: Сандерс, Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк

Самым результативным игроком в составе победителей стал тяжёлый форвард Неманья Джуришич. На его счету 19 очков, пять подборов и две передачи. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали российский разыгрывающий Тимофей Герасимов и форвард Сергей Долинин. Оба игрока набрали по 15 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата «Пари НН» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 11 марта. «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с московским ЦСКА. Игра пройдёт 12 марта.

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