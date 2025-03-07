Пау Газоль: не обязательно, чтобы лицом НБА был американец

Легенда испанского баскетбола Пау Газоль высказался о том, должен ли быть американский баскетболист лицом Национальной баскетбольной ассоциации.

«Не обязательно один игрок должен быть на вершине. В различные эпохи было по два-три игрока, которые выступали лицом лиги. Баскетбол стал глобальным, так что не обязательно, чтобы лицом НБА был американец. Сейчас в лиге большой процент игроков лиги сейчас из других стран. Иностранцы доминируют в последние годы — Никола Йокич, Яннис Адетокунбо, даже Шей Гилджес-Александер. К ним присоединились Лука Дончич и Вембаньяма. Сейчас это международный бренд и международная игра», — сказал Пау Газоль в эфире SiriusXM.