Единая лига: результаты матчей 7 марта

Сегодня, 7 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты матчей Единой лиги 7 марта:

«Пари Нижний Новгород» — «Енисей» — 89:76;

В данный момент лидером чемпионата является ЦСКА, у которого 29 побед и пять поражений. «Зенит» располагается на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).

В следующем туре регулярного чемпионата «Пари НН» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 11 марта. «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с московским ЦСКА. Игра пройдёт 12 марта.