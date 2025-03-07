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Единая лига: результаты матчей 7 марта

Единая лига: результаты матчей 7 марта
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Сегодня, 7 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности поклонники баскетбола смогли увидеть одну встречу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты матчей Единой лиги 7 марта:

«Пари Нижний Новгород» — «Енисей» — 89:76;

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
89 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Ребец, Семенченко, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Шилохвостов, Зоткин
Енисей: Сандерс, Степанович, Балашов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Долинин, Герасимов, Одиноков, Заворотний, Загретдинов, Близнюк

В данный момент лидером чемпионата является ЦСКА, у которого 29 побед и пять поражений. «Зенит» располагается на второй строчке, имея такую же разницу выигранных и проигранных матчей. Топ-3 замыкает казанский УНИКС (28 побед — семь поражений).

В следующем туре регулярного чемпионата «Пари НН» на выезде сыграет с «Уралмашем». Встреча состоится 11 марта. «Енисей» в следующем туре сыграет на выезде с московским ЦСКА. Игра пройдёт 12 марта.

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