Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альба Берлин — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с экс-игроком НБА

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с экс-игроком НБА
Комментарии

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с атакующим защитником — американцем Джоном Дженкинсом.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Игроку 6 марта исполнилось 34 года. Дженкинс был выбран в первом раунде драфта НБА 2012 года под 23-м номером «Атлантой Хоукс». Провёл за «Атланту», «Даллас Маверикс», «Финикс Санс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс» 179 матчей, включая 8 — в плей-офф.

Кроме того, в его послужном списке есть такие команды, как «Бургос», «Бильбао» и «Жирона», израильский «Хапоэль Эйлат», китайский «Цзянсу Дрэгонс».

Последним клубом Дженкинса был пуэрториканский «Криоллос де Кагуас», где он в среднем набирал 15,2 очка за матч.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Жалею, что не стал тренером раньше». Ведищев — о решении возглавить «Локомотив-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android