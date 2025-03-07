«Локомотив-Кубань» подписал контракт с экс-игроком НБА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с атакующим защитником — американцем Джоном Дженкинсом.

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Игроку 6 марта исполнилось 34 года. Дженкинс был выбран в первом раунде драфта НБА 2012 года под 23-м номером «Атлантой Хоукс». Провёл за «Атланту», «Даллас Маверикс», «Финикс Санс», «Вашингтон Уизардс» и «Нью-Йорк Никс» 179 матчей, включая 8 — в плей-офф.

Кроме того, в его послужном списке есть такие команды, как «Бургос», «Бильбао» и «Жирона», израильский «Хапоэль Эйлат», китайский «Цзянсу Дрэгонс».

Последним клубом Дженкинса был пуэрториканский «Криоллос де Кагуас», где он в среднем набирал 15,2 очка за матч.