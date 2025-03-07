Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с экс-игроком НБА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с американским защитником Джоном Дженкинсом.

«Потеряв сразу двух снайперов — Джонсона и Андерсона, — мы вышли на рынок свободных агентов в поисках опытного игрока с хорошим броском, который сможет в короткие сроки вписаться в наши игровые взаимодействия. Джон Дженкинс — опытный снайпер, который выступал и в НБА, и в Европе. Его главное качество — трёхочковый и средний бросок, но отдать пас он тоже может и знает, как действовать в разных ситуациях.

Надеемся, что Дженкинс приедет в функциональной готовности, которая позволит ему как можно быстрее адаптироваться и сыграть за нас в официальных матчах», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарской команды.