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Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с экс-игроком НБА

Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с экс-игроком НБА
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал подписание контракта с американским защитником Джоном Дженкинсом.

«Потеряв сразу двух снайперов — Джонсона и Андерсона, — мы вышли на рынок свободных агентов в поисках опытного игрока с хорошим броском, который сможет в короткие сроки вписаться в наши игровые взаимодействия. Джон Дженкинс — опытный снайпер, который выступал и в НБА, и в Европе. Его главное качество — трёхочковый и средний бросок, но отдать пас он тоже может и знает, как действовать в разных ситуациях.

Надеемся, что Дженкинс приедет в функциональной готовности, которая позволит ему как можно быстрее адаптироваться и сыграть за нас в официальных матчах», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарской команды.

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