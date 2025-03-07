«Анадолу Эфес» победил «Виртус» в рамках Евролиги

Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Анадолу Эфес» принимал «Виртус». Встреча закончилась со счётом 89:68 (24:24, 15:18, 22:10, 28:16) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Элайджа Брайант. В его активе 21 очко, один подбор и четыре передачи. В составе итальянского клуба лучшую результативность продемонстрировал защитник Торник Шенгелия, на счету которого 17 очков, один подбор и две передачи.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Баварией». Встреча состоится 14 марта. «Виртус» 13 марта на домашней площадке сыграет с мадридским «Реалом».