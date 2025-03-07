«Анадолу Эфес» победил «Виртус» в рамках Евролиги
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Завершился матч 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Анадолу Эфес» принимал «Виртус». Встреча закончилась со счётом 89:68 (24:24, 15:18, 22:10, 28:16) в пользу хозяев площадки.
Евролига . Регулярный чемпионат. 28-й тур
07 марта 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
89 : 68
Виртус
Болонья, Италия
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Виртус: Кординье, Холидэй, Пайола, Висконти, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Диуф, Жижич, Акеле
Самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Элайджа Брайант. В его активе 21 очко, один подбор и четыре передачи. В составе итальянского клуба лучшую результативность продемонстрировал защитник Торник Шенгелия, на счету которого 17 очков, один подбор и две передачи.
В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» сыграет на выезде с «Баварией». Встреча состоится 14 марта. «Виртус» 13 марта на домашней площадке сыграет с мадридским «Реалом».
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