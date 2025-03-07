Сергей Козин прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над «Енисеем»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий по поводу победы своих подопечных в матче Единой лиги против красноярского «Енисея».

«Мы очень рады победе. Наши игры с «Енисеем» складывались не очень удачно, в Красноярске мы уступили в двух матчах, особенно помню последний.

Начали сегодня неуверенно, допускали технические ошибки, дали много вольности в начале встречи команде из Красноярска, но вовремя собрались, нашли свою атаку, сыграли замены, пошли вперёд и держались на хорошем расстоянии за исключением последней четверти. Четвёртая четверть смазала впечатление про матч, но в принципе я доволен», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Пари НН» победил «Енисей» со счётом 89:76.