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Сергей Козин прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над «Енисеем»

Сергей Козин прокомментировал победу «Пари Нижний Новгород» над «Енисеем»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий по поводу победы своих подопечных в матче Единой лиги против красноярского «Енисея».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
89 : 76
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 19, Ребец - 16, Карпенков - 13, Антипов - 10, Хвостов - 8, Хоменко - 7, Чадов - 7, Вольхин - 5, Зоткин - 3, Захаров - 1, Семенченко, Шилохвостов
Енисей: Долинин - 15, Герасимов - 15, Сонько - 13, Сандерс - 9, Близнюк - 8, Загретдинов - 6, Степанович - 4, Балашов - 3, Одиноков - 3, Перевалов, Шлегель, Заворотний

«Мы очень рады победе. Наши игры с «Енисеем» складывались не очень удачно, в Красноярске мы уступили в двух матчах, особенно помню последний.

Начали сегодня неуверенно, допускали технические ошибки, дали много вольности в начале встречи команде из Красноярска, но вовремя собрались, нашли свою атаку, сыграли замены, пошли вперёд и держались на хорошем расстоянии за исключением последней четверти. Четвёртая четверть смазала впечатление про матч, но в принципе я доволен», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Пари НН» победил «Енисей» со счётом 89:76.

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